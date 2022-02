Da Redação

BBB22: 4º paredão é formado por Arthur, Bárbara e Natália

Os participantes do Big Brother Brasil 22 Arthur Aguiar, Bárbara e Natália compõem o quarto paredão do reality show. O paredão foi formado neste domingo (13), logo após o anúncio da entrada de Gustavo e Larissa, que estavam na Casa de Vidro, no programa.

continua após publicidade .

Jade Picon, que foi a Líder da Semana, indicou Arthur para o paredão. Em um contra-golpe, o rapaz puxou Bárbara.

Já Natália foi a mais votada entre os participantes do reality. Ao ser informada que teria que indicar alguém direto para a berlinda, a sister apontou o nome de Laís.



continua após publicidade .

Os quatro seguiram para a prova bate-volta, na qual Laís acabou se livrando do Paredão.