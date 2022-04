Da Redação

BBB: Pocah segura pum perto do noivo e acaba internada

Nesta segunda-feira (14), a ex-BBB e cantora Pocah, de 27 anos, precisou ser hospitalizada após sentir fortes dores na barriga por ter segurado flatulência. As informações são da Splash Uol.

Por meio das suas redes sociais, a artista afirmou que o ocorrido foi devido ao fato de sentir vergonha de liberar os gases na frente do noivo, Ronan Souza. Após descobrir do que se tratava, com apoio médico, a cantora brincou com as fãs e aconselhou que não passassem pelo mesmo que ela, por motivo de vergonha.

"Meninas, não tenham vergonha de peidar na frente do boy, porque vergonha mesmo é não deixar o boy dormir sentindo dor, ir para o hospital com o boy e o laudo ser: Peido preso. A partir de hoje estou liberando geral", escreveu em sua conta do Twitter.

Nos comentários, a cantora Tainá Costa disse que nunca teve esse problema e Pocah respondeu achando que estivesse com algo mais grave. "Pois é, amiga, achei que estava morrendo com cálculo renal ou hérnia, apendicite, sei lá, e era peido. Que vergonha".





Veja abaixo a troca de mensagens entre as artistas brasileiras:

meninas n tenham vergonha de peidar na frente do boy pq vergonha mesmo é n deixar o boy dormir sentindo dor, ir pro hospital com o boy e o laudo ser: PEIDO PRESO

a partir de hj tô liberando geral kkkkkkfdssss — pocah's (@Pocah) March 14, 2022

pois é amiga achei q tava morrendo com cálculo renal ou hérnia, apendicite sei lá e era PEIDO que vergonha — pocah's (@Pocah) March 15, 2022