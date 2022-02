Da Redação

BBB: Luana Piovani não autoriza que filhos gravem mensagem

O brother Pedro Scooby, um dos ganhadores da prova do anjo do BBB deste sábado (12), não poderá ver os filhos como recompensa pela conquista. É que a mãe, a atriz Luana Piovani, não autorizou que as crianças gravassem uma mensagem para o pai.

A gravação com familiares e amigos dos participantes é exibida durante o tradicional almoço do anjo, sempre aos domingos. O diretor da casa mais vigiada do Brasil confirmou a informação ao responder o comentário de uma seguidora em seu perfil no Instagram. A internauta escreveu: “Sonhando em ver a Luana Piovani com as crianças no almoço do anjo”.

Boninho, porém, emendou: “Josiliane, ela não autorizou, Pedro Scooby não vai ver os filhos”. De imediato, os internautas correram então ao perfil de Piovani para pedir que ela autorizasse os filhos de verem o pai e criticar a decisão da mãe.

