Da Redação

BBB: Jade esquece o microfone ligado enquanto usa o banheiro

As sisters Jade Picon e Bárbara Heck estavam conversando no quarto líder nesta terça-feira (15), quando um som invadiu a programação do "Big Brother Brasil 22". Logo a internet percebeu que o barulho era de flatulências. Jade esqueceu de desligar o microfone enquanto usava o banheiro e acabou virando meme na web.

Na gravação, é possível ouvir o som de pum acompanhado de um gemido de alívio da sister.

Veja os perfis que viralizam na internet por conta do episódio:

Jade foi no banheiro e deixou o microfone ligado KKKK#BBB22 pic.twitter.com/k6VnOxtCzW — Fofoquei #BBB22 (@FOFOQUEl) February 15, 2022

Outros:

A jade piton no banheiro, tem a mesma energia 😂😂😂😂😂, #bbb22 pic.twitter.com/dsIASo2FbO — . (@daviuh1) February 15, 2022

Com informações do site Extra.