Da Redação

BBB: Dummy assusta a web ao aparecer entregando envelope

Tadeu Schmidt apresentando o BBB 22 numa boa e, de repente ocorreu a invasão de dummy. O momento exibido na noite deste sábado (12), assustou muita gente e foi capaz de gerar várias teorias nas redes sociais. Primeiramente, o que será que viria naquele envelope?

No entanto, foi apenas um presente do Globoplay para o apresentador, que lhe concedia 10 anos de acesso à plataforma de streaming.

E também teve alguns usuários até comentaram da possibilidade de ser Carla Diaz na roupa do auxiliar de prova, por conta da baixa estatura (afinal, quem não lembra daquele momento icônico do BBB 21. Será que a atriz deu uma pausa no descanso do fim de semana para atender um chamado especial?

