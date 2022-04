Da Redação

BBB: Anitta conta que apelido deu para Scooby durante namoro

Depois de uma discussão entre Pedro Soooby e alguns brothers no 'BBB22', Anitta, que já namorou o surfista, confessou que já apelidou e ex-namorado de “Tudo certo”, por ele sempre achar que as coisas estavam bem, independente das adversidades.

O participante do reality show da TV Globo mostra um jeito de olhar a vida de forma positiva e tem soado para algumas pessoas como se ele não se importasse em estar participando do reality show. Inclusive, ele foi indicado ao paredão desta semana com essa justificativa.

“Acreditem ou não, para ele está tudo certo sempre. O mundo está acabando? ‘Vai estar tudo certo amanhã’, ‘a vida é linda'”, escreveu Anitta em seu Twitter.



A cantora disse também ue aprendeu com ele essa postura para não ficar tensa o tempo todo. “Eu graças a Deus aprendi esse ‘tudo certo’ um pouco e trouxe para minha vida, se não eu já estava doidinha da cabeça.”