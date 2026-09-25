BBB 27 estreia em 11 de janeiro com novidades na programação

A TV Globo anunciou nesta quinta-feira que a 27ª edição do Big Brother Brasil (BBB 27) estreará no dia 11 de janeiro de 2027, mantendo a duração total de cem dias de confinamento. A emissora também confirmou o retorno do programa "Seleção BBB", atração comandada por Tadeu Schmidt entre os dias 8 e 10 de janeiro para acompanhar a disputa dos candidatos pelas vagas definitivas durante a etapa das Casas de Vidro.

- LEIA MAIS: Vanessa Giácomo anuncia fim do casamento de 12 anos com Giuseppe Dioguardi

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A nova temporada trará reformulações na grade de exibição e no formato das dinâmicas. Aos domingos, o reality passará a ter duas janelas de transmissão na TV aberta: a primeira logo após o programa "Temperatura Máxima" e a segunda mantida na faixa tradicional, exibida na sequência do "Fantástico". Outra mudança significativa ocorrerá no formato das entrevistas com os eliminados.

Logo após a transmissão na TV Globo, o ex-participante passará por uma conversa inicial ao vivo com a presença de dois integrantes da plateia, sendo um fã e um hater do convidado. Na sequência, o já tradicional "Bate-Papo BBB" continuará no Gshow e no Globoplay focado na repercussão e métricas das redes sociais.

Para ampliar o engajamento com o público jovem e os criadores de conteúdo, a emissora lançará um reality em formato vertical voltado para fãs da atração, cujo vencedor integrará a equipe oficial de cobertura digital da Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Além disso, o programa expandirá sua presença digital com um ambiente virtual e interativo criado na plataforma Roblox, permitindo que usuários explorem a casa cenográfica. No ambiente físico, o projeto "BBB Experience", que teve sua primeira edição realizada em São Paulo, ganhará uma versão fixa instalada no Rio de Janeiro ao longo do próximo ano.