BBB 26: Babu, Sarah e Sol estão no quarto paredão
Entenda como foi a dinâmica
Na noite deste domingo (09) o quarto paredão do BBB 26, da Globo, foi formado na casa do reality show. A berlinda é disputada por Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega. Saiba como foi:
A noite de formação de paredão começou com Samira já emparedada pela dinâmica do Duelo de Risco, que aconteceu no sábado. Neste domingo (08) o Anjo Alberto Cowboy deu a imunidade para Edilson.
O líder Jonas Sulzbach indicou Babu para o paredão por causa do voto que recebeu dele na semana passada. Na votação da casa, apenas Solange e Sol Vega receberam votos, e Sol foi a mais votada.
Então, Babu teve direito ao contragolpe e ele puxou a Sarah por causa do embate deles na casa. A Prova Bate e Volta foi disputada por Samira, Sol e Sarah. Elas precisaram de sorte e a vencedora da prova foi Samira, que escapou da berlinda.
Assim, o paredão da semana é disputado por Babu, Sarah e Sol e um deles será eliminado na noite de terça-feira (10).
Saiba quem votou em quem:
- Solange votou em Sol Vega
- Alberto votou em Solange
- Sarah votou em Solange
- Sol votou em Solange
- Ana Paula votou em Sol
- Edilson votou em Solange
- Gabi votou em Solange
- Jordana votou em Solange
- Babu votou em Sol
- Milena votou em Sol
- Juliano votou em Sol
- Marciele votou em Solange
- Leandro votou em Sol
- Chaiany votou em Sol
- Maxiane votou em Solange
- Marcelinho votou em Sol
- Samira votou em Sol
- Breno votou em Sol
Informações: Revista Caras
