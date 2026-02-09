BBB 26: Babu, Sarah e Sol estão no quarto paredão

Na noite deste domingo (09) o quarto paredão do BBB 26, da Globo, foi formado na casa do reality show. A berlinda é disputada por Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega. Saiba como foi:

A noite de formação de paredão começou com Samira já emparedada pela dinâmica do Duelo de Risco, que aconteceu no sábado. Neste domingo (08) o Anjo Alberto Cowboy deu a imunidade para Edilson.

O líder Jonas Sulzbach indicou Babu para o paredão por causa do voto que recebeu dele na semana passada. Na votação da casa, apenas Solange e Sol Vega receberam votos, e Sol foi a mais votada.

Então, Babu teve direito ao contragolpe e ele puxou a Sarah por causa do embate deles na casa. A Prova Bate e Volta foi disputada por Samira, Sol e Sarah. Elas precisaram de sorte e a vencedora da prova foi Samira, que escapou da berlinda.

Assim, o paredão da semana é disputado por Babu, Sarah e Sol e um deles será eliminado na noite de terça-feira (10).

Saiba quem votou em quem:

Solange votou em Sol Vega

Alberto votou em Solange

Sarah votou em Solange

Sol votou em Solange

Ana Paula votou em Sol

Edilson votou em Solange

Gabi votou em Solange

Jordana votou em Solange

Babu votou em Sol

Milena votou em Sol

Juliano votou em Sol

Marciele votou em Solange

Leandro votou em Sol

Chaiany votou em Sol

Maxiane votou em Solange

Marcelinho votou em Sol

Samira votou em Sol

Breno votou em Sol

Informações: Revista Caras

