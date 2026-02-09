Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
QUEM DEVE SAIR?

BBB 26: Babu, Sarah e Sol estão no quarto paredão

Entenda como foi a dinâmica

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 08:18:41 Editado em 09.02.2026, 08:18:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

BBB 26: Babu, Sarah e Sol estão no quarto paredão
Autor A berlinda é disputada por Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega - Foto: Reprodução/Rede Globo

Na noite deste domingo (09) o quarto paredão do BBB 26, da Globo, foi formado na casa do reality show. A berlinda é disputada por Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega. Saiba como foi:

A noite de formação de paredão começou com Samira já emparedada pela dinâmica do Duelo de Risco, que aconteceu no sábado. Neste domingo (08) o Anjo Alberto Cowboy deu a imunidade para Edilson.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

→ Leia mais: Signos: confira seu horóscopo desta segunda (09)

O líder Jonas Sulzbach indicou Babu para o paredão por causa do voto que recebeu dele na semana passada. Na votação da casa, apenas Solange e Sol Vega receberam votos, e Sol foi a mais votada.

Então, Babu teve direito ao contragolpe e ele puxou a Sarah por causa do embate deles na casa. A Prova Bate e Volta foi disputada por Samira, Sol e Sarah. Elas precisaram de sorte e a vencedora da prova foi Samira, que escapou da berlinda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim, o paredão da semana é disputado por Babu, Sarah e Sol e um deles será eliminado na noite de terça-feira (10).

Saiba quem votou em quem:

  • Solange votou em Sol Vega
  • Alberto votou em Solange
  • Sarah votou em Solange
  • Sol votou em Solange
  • Ana Paula votou em Sol
  • Edilson votou em Solange
  • Gabi votou em Solange
  • Jordana votou em Solange
  • Babu votou em Sol
  • Milena votou em Sol
  • Juliano votou em Sol
  • Marciele votou em Solange
  • Leandro votou em Sol
  • Chaiany votou em Sol
  • Maxiane votou em Solange
  • Marcelinho votou em Sol
  • Samira votou em Sol
  • Breno votou em Sol

Informações: Revista Caras

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BabuSantana BBB26 PAREDÃO realityshow SarahAndrade SolVega
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline