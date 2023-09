BBB 24 já tem data de estreia; Globo divulga novidades do reality

O Big Brother Brasil 24 já tem data de estreia: 8 de janeiro de 2024. E, claro, as expectativas já estão a mil. E as novidades, reveladas nesta sexta-feira (15), não param por aí no programa, que segue sob o comando de Tadeu Schmidt.Boninho, que segue como diretor do reality, preparou uma mistura de participantes.



Desta vez, o campeão poderá levar para casa um prêmio ainda maior do que o do BBB 23. O jogo da discórdia também terá modificações. Agora, o famoso "acerto de contas" será chamado de 'sincerão'. Além do mais, o líder da semana comandará, ao vivo, uma dinâmica inédita que promete apimentar intensamente o jogo.

Como serão as divisões dos participantes do BBB 24?

A tradicional formação de Camarote (aos famosos) e Pipoca (anônimos) vai continuar a valer na próxima edição do programa. Porém uma terceira categoria - ainda não revelada - que pode dar mais dimâmica ao jogo milionário. Outra novidade será o participante "invasor". Um convidado poderá entrar na casa e bisbilhotar o que está acontecendo no setor mais vigiado do Brasil. A Globo também deixou algumas informações de que o público também vai ser mais participativo e protagonista de algumas rodadas.

Para além das provas, os brothers e sisters do BBB 24 vão contar ainda com alguns quadros de lazer dentro da casa, como o "cinema semanal" - agora não mais restrito aos VIPs e o líder. Terá, ainda, o privilégio "Todo-Poderoso", que comandará às sexta-feiras as dinâmicas do reality. Os mimos serão destaques, assim como o Sincerão, que ficou no lugar do Jogo da Discórdia.

