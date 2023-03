"Vou indicar!" Ricardo Alface não aceita reconciliação

Da Redação

Alface está com coração magoado

Ricardo Alface (30) está com coração magoado! Isso foi o que o brother deu a entender durante o Raio-X desta quinta-feira, 30. Em confissão, ele revelou que prefere continuar afastado de Cezar Black (35) pois ainda não consegue ter uma convivência harmoniosa com o brother, mesmo após ouvir o comovente pedido de desculpas do enfermeiro.

"Seguinte, conversar sobre jogo. Não esqueci o que o Black fez, tá bom? Mais uma vez, o Black erra, comete os erros dele comigo e vem pedir desculpas", começou o biomédico. "Tenho coração, sim, não sou uma pessoa amargurada, perdoou ele, sim, de coração", continuou.

"Mas não tem jeito, o que foi feito, foi feito. Pedir desculpas não vai apagar o erro que foi cometido atrapalhou o meu jogo, sim! E eu ganhando o líder, eu vou ter que indicar ele e deixar o Brasil decidir", finalizou o biomédico.

