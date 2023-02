Vídeo: Cara de Sapato tem discussão acalorada com Fred Nicácio

Da Redação

Fred Nicácio e Cara de Sapato

Fogo no parquinho! A madrugada deste sábado (25), foi de muita briga dentro da casa do BBB23. O lutador Cara de sapato e o médico Fred Nicácio tiveram uma discussão acalorada durante a festa com o show do cantor Pedro Sampaio.

Durante o momento que deveria ser de diversão, Sapato chamou Nicácio para uma conversa e colocou o brother na parede após afirmar que havia escutado que quem sugeriu o lutador para o paredão no quarto 'Fundo do Mar' foi ele.

“Chegou até mim que quem botou o meu nome lá foi você”, disse. “Nome aonde?”, pergunta o médico. “O meu nome lá no quarto. Foi você, para ir para o Paredão”, responde Cara de Sapato. “Como é que é? Quem te falou isso, Sapato?”, questiona o médico. “Me falaram, pediram pra não te falar”, diz o lutador.

“Mas se te falaram, tem que ter o endereço, eu quero saber quem foi pra poder perguntar pra ela de onde que essa pessoa tirou isso”, diz Nicácio. “Não é verdade?”, pergunta Cara de Sapato, mais uma vez. “Mas aí alguém te fala alguma coisa sobre mim e você acredita?”, questiona o médico.

Eles então falam de outra assunto, sobre Amanda ser o "elo fraco" do grupo. “Olha o que você está fazendo, Sapato. Fofoquinha, historinha. De larga e traz”, diz Fred Nicácio. “Você não mudou sua atitude”, rebate o lutador. “Você está rancoroso, melhore”, dispara Nicácio.

Com a progressão da discussão, Domitila Barros e Key Alves afastam Fred Nicácio de Cara de Sapato. Cara de Sapato, então, dispara: “Que cara babaca”.

Assista:

Já estava na hora mesmo de Fred Nicácio e Sapato brigarem. Até que enfim. #BBB23 pic.twitter.com/r2sMH2q7tm — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 25, 2023

9) Key: "Guimê gritou ali a hora que chegou as caixas, aqui o negócio do Chaves pra quem tá de férias em Acapulco aqui dentro!"



Gustavo: "Porque ele não colocou? Quem tá de férias aqui é ele!"



Key: "Nossa, vou falar procê. Me aguarde no Jogo da Discórdia!" — Tracklist (@tracklist) February 25, 2023





