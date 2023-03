'Vida nova': Key Alves muda visual completamente após BBB 23

Da Redação

Key Alves, ex-sister do BBB 23 (Globo)

Key Alves, ex-sister do BBB 23 (Globo) radicalizou no visual após sua participação no reality global, La Casa de Los Famosos, no México, e dos dias na Casa da Repescagem.

A jogadora de vôlei apareceu com os cabelos longos e loira, uma semana após deixar de vez a casa mais vigiada do Brasil, onde concorreu pela repescagem — vencida por Fred Nicácio e Larissa.

A Splash, Key contou já ter sido loira antes e que voltar com o tom faz parte de uma etapa de mudança e evolução: "A minha melhor versão sempre foi loira! Isso me motiva, sempre que fico loira coisas novas e boas vêm", explicou.

'Vida nova'

Na conversa, Key disse ainda que a transformação faz parte de um processo para desassociar sua imagem com o reality: "Sim, vida nova." Ela continuará nas duas carreiras, a de jogadora de vôlei e de influenciadora.





Com informações, Splash/UOL.

