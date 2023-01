Veja reação de Nicácio e Marília ao entrarem no Quarto Secreto

Da Redação

Fred Nicácio e Marília

Escolhidos pelo público para se enfrentarem em uma nova votação popular, Fred Nicácio e Marília ficaram confusos ao sair pela porta da casa do BBB23 direto para o Quarto Secreto. O médico e a maquiadora chegaram a acreditar que estava em um depósito. Depois, passaram alguns segundos confabulando o que o cenário significava.

“Amigo, a gente não foi eliminado”, disse Marília, chorando muito. “Claro que foi, deixa de ser doida”, duvidou Fred Nicácio. “Não pira”, frisou.

Não demorou para Tadeu Schmidt aparecer e esclarecer as coisas. “Isso não é um paredão falso”. “Vocês entraram na casa juntos e, agora, são adversários diretos”, revelou.

Em seguida, o apresentador pediu para os emparedados cumprirem o protocolo e defenderem a permanência no reality show em 30 segundos.



Apesar de não ter a mesma dinâmica, o Quarto Secreto tem mordomias semelhantes a do Paredão Falso. Tadeu explicou que os brothers terão imagens da casa liberada e cards para acionar o áudio. “Usem com sabedoria”, aconselhou o apresentador.

Decisão do público

Nicácio e Marília foram escolhidos pelo público para passar pela segunda etapa do Paredão com 69,26% dos votos do público. Seus oponentes, Key Alves e Gustavo, receberam apenas 30,74% dos votos.

Agora, a dupla passará por uma nova votação popular. Desta vez, o mais votado dará adeus à disputa na quinta-feira (26/1). Quem ficar retorna ao jogo imune e com a regalia de vetar um dos confinados da próxima Prova do Líder.

Com informações: Metrópoles

