Veja quem ficou no Castigo do Monstro da semana

A Prova do Anjo rolou hoje no BBB 23 (Globo), e deu a possibilidade de imunizar alguém. Além da imunidade e do almoço especial, o Anjo também ficou responsável por mandar dois brothers para o Castigo do Monstro.

O vencedor da prova, Ricardo, leu o Castigo para os participantes. "Monstro 'Mala sem Alça'. Aponte agora aquelas duas pessoas que são verdadeiras malas sem alça. Aquele chato, inconveniente, difícil de carregar aí dentro. Os dois castigados deverão passar o tempo todo vestidos de mala, segurando a alça que caiu. Ao sinal sonoro, irão para a área das bagagens no gramado. Cada castigado perde 300 estalecas."

A escolha do Anjo foi: Gabriel Santana e Domitila. "Acho muito injusto tirar gente do VIP e colocar na Xepa", disse o Anjo.

Com informações, UOL

