Veja cinco cenas que deixaram o público do BBB 23 constrangido

Enquanto ainda estava "algemado" à Marília Miranda, Fred Nicácio não abriu mão de seu treino na academia

Há quem diga que, em menos de 20 dias no ar, o BBB 23 já entregou mais entretenimento que a edição passada inteira. Porém, além de uma Casa de Vidro polêmica, muita pegação, frases de efeito que viraram memes e discussões que foram de fio dental à peruca, essa temporada também está proporcionando algumas cenas pra lá de constrangedoras.

A mais recente aconteceu após a festa da última quarta-feira (25), em comemoração à liderança de Bruna Griphao e Larissa Santos. Enquanto uma parte dos brothers se preparava para dormir, Bruno Gaga fez uma performance na sala, usando a réplica de uma cobra que serve de adorno na casa mais vigiada do Brasil.

O brother posicionou o enfeite nas partes íntimas e se contorceu no chão da sala, fazendo caras e bocas. Nas redes sociais, o momento repercutiu e internautas reagiram horrorizados. "Agora sei porque chamam ele de Gil do Horror", disse uma usuária do Twitter. Confira essa e outras quatro cenas que deixaram o público do BBB 23 constrangido:

Bruna Griphao lambendo colher suja

No último domingo (23), Bruna Griphao pegou uma colher usada com resto de iogurte que estava dentro da pia da cozinha do VIP para mexer o próprio café. Antes de mergulhar o talher na xícara, a atriz chegou a lamber a colher, que não havia sido lavada.



Gabriel Tavares, que estava ao lado da loira no momento, reagiu mal e chegou a alertar a sister de que aquilo era uma "nojeira", mas não adiantou e ela usou a colher mesmo assim.

a bruna pegando a colher suja de dentro da pia e botando na boca me lembrou do fiuk pegando o macarrão de dentro do ralo e botando na panela pic.twitter.com/YP5QME3R9a — Rique 🍃🔗 (@riquinhoxxy) January 23, 2023

Fred Nicácio malhando com Marília

Pouco depois da estreia do BBB 23, enquanto ainda estava "algemado" à Marília Miranda, Fred Nicácio não abriu mão de seu treino na academia e foi malhar junto com a cantora, que teve que ficar ao lado dele, levantando e abaixando o braço, enquanto o médico se exercitava.

"Que falta de senso. Ele não podia ficar dois dias sem academia?", questionou uma twitteira identificada como Maria. "Fred malhando com a Marília presa nele... Eu já ia provocar a primeira treta por isso", publicou Lu Kavinski.

o fred malhando amarrado na marília socorro #BBB23 pic.twitter.com/lkzgdugDAl

Autoestima elevada de Cristian

Nesta semana, uma fala de Cristian Vanelli sobre uma corrida na praia durante uma viagem que ele fez à Fortaleza chamou a atenção do público da Globo. "Comecei a correr, tirei a camisa e, cara, acho que não tinha uma pessoa que não olhava para mim. Imagina desse tamanho, branco, loiro, do olho claro", disparou o empresário.

A confiança do integrante do grupo Pipoca do BBB 23 repercutiu nas redes sociais e gerou muitos comentários irônicos. "A única coisa que eu quero para 2023 é a autoestima do Cristian", brincou Jordana Martins. "Se pudesse encapsular e vender a autoestima desse Cristian nao existiria depressao no mundo", apostou um usuário do Twitter identificado como Kev.

O Cristian mais cedo falando que em Fortaleza todos olhavam para ele #BBB23

🎥 Globoplay pic.twitter.com/6Zygxqw0yB — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) January 22, 2023

Troca de peças íntimas

Na última terça-feira (24), enquanto arrumavam suas malas para aguardar o resultado do primeiro paredão da temporada, Key Alves e Gustavo Benedeti resolveram trocar peças íntimas como um presente, para que sempre se lembrassem um do outro.

A jogadora de vôlei separou uma calcinha preta para entregar ao affair. "Peraí, tu vai levar uma calcinha minha também. Bota aí nas suas coisas. Tá achando o que? Que não vou te dar um chá?", disparou. Em seguida, o agroboy pegou uma cueca branca e entregou à amada. "Eu vou usar isso aqui de short", prometeu ela.

key: tu vai levar uma calcinha minha também, bota aí nas tuas coisas, tá achando o que? que eu não vou te dar um chá?



e o gustavo deu uma cueca dele pra ela KKKKKKKKKKKKKKKK eu tô morrendo #BBB23 pic.twitter.com/04ozjJAEwn — bruno 🔗 (@brunotuitta) January 24, 2023

