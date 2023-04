'Vai levar esse Monstro'; Sarah ameaça brother após discussão

Da Redação

Sarah Aline não gostou da reação de Ricardo

Após se estranharem no BBB 23 (Globo), Sarah Aline não gostou da reação de Ricardo Alface. Com isso, a sister apontou que brother pode ser seu alvo caso ganhe a Prova do Anjo neste sábado (1º)

Sarah: "Nossa, o Ricardo tem que se preparar, que se eu ganhar esse Anjo, ele vai levar esse Monstro."

Por que Sarah e Ricardo se estranharam?

Sarah Aline e Ricardo se estranham durante a divisão de estalecas para a compra da Xepa. A troca de farpas começou após o biomédico salientar que não conseguiria cobrir a sister pelo Poder Curinga.

Marvvila não gostou da postura do aliado e disparou: "Sarah é tua aliada, está metendo uma dessa agora?"

O brother esclareceu que estava jogando sozinho, e não em grupo. Sarah, que é aliada e vive um romance com Ricardo, afirmou que ele pode ser prejudicado pelo comportamento. Enquanto estava sozinha, ameaçou colocá-lo no Monstro caso ganhe o Anjo.





