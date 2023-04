Últimos campeões do BBB usaram roupas brilhantes na final; entenda

Da Redação

Os últimos quatro campeões do BBB

Os últimos quatro campeões do BBB usaram roupas com uma semelhança na grande final. Thelma Assis, Juliette Freire, Arthur Aguiar e Amanda Meirelles escolheram looks brilhantes para o anúncio de quem seria o campeão de suas edições na final do reality show.

A semelhança chamou a atenção na noite desta terça-feira, 25, quando os internautas compartilharam uma montagem com as roupas dos finalistas das quatro edições mais recentes do Big Brother Brasil. Em todas as imagens, os campeões estavam com roupas prateadas.

Thelma usou um vestido em tom de azul prateado com muito brilho. Juliette surgiu com um macacão prateado e com brilhos. Arthur investiu em uma jaqueta com aplicações de brilhos e pedrarias brilhantes. Por sua vez, Amanda escolheu um vestido longo prateado.

Os looks dos finalistas das últimas edições do BBB. #BBB23 pic.twitter.com/Vcbkx7KF8Y — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 26, 2023

Com informações, Revista Caras

