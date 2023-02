Treta generalizada é registrada no quarto do Fundo do Mar após festa

Da Redação

Os moradores do quarto Fundo do Mar se envolveram em uma treta generalizada ao final da festa do BBB 23 (Globo).

O estopim. Alguns participantes estavam dormindo, enquanto outros entraram no ambiente e começaram a mexer nas malas do quarto, jogar as roupas no chão e acender as luzes. As informações são do UOL.

MC Guimê e Fred entraram acordando Cara de Sapato, enquanto Bruno jogou roupas em cima do lutador, que reclama:

Cara de Sapato: "Papo reto, faz isso não. Tá demais isso aí gente, vocês. Que isso? Vocês estão viajando demais. Acabou a brincadeira. Pra mim, acabou".

Após isso, o lutador de MMA saiu do quarto, revoltado.

Quando Sapato voltou ao quarto, Bruno o criticou: "Ai, Sapato, você é muito chato, viu?".

Cara de Sapato: "Po, brother, eu tenho que gostar? Vocês estão paia. Fiquei chateado".

Gabriel Santana se mostrou compreensivo com os brothers que se incomodaram.

Fred Nicácio: Tá feio pra caramba isso. Tá feio demais.

Marvvila: Brincar eu acho que pode sim. Mas passar do limite, não.

Cara de Sapato: Vocês perderam toda a razão. Isso é demais, Gabrielzinho [Gabriel Santana].

O brother pediu desculpas.

Gabriel Santana: Eu não joguei almofada em ninguém, travesseiro em ninguém.

Cara de Sapato: O problema é quando começaram a jogar roupa.

Gabriel Santana: Amanhã a gente troca uma ideia.

