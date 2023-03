''Tão evoluído'', diz Tadeu Schmidt durante eliminação de Gabriel

Da Redação

Conversa aconteceu após o paredão

O ator Gabriel Santana (23) foi eliminado no décimo primeiro paredão do BBB 23 na noite de terça-feira, 28, com 56,45% dos votos em disputa contra Aline Wirley (41) e Bruna Griphao (24).

Ao sair da casa mais vigiada do Brasil, o brother foi recebido pelo apresentador Tadeu Schmidt (48) e não segurou a emoção com as palavras carinhosas do comandante da atração e os elogios ao seu comportamento no jogo.

"Queria dizer o seguinte, que orgulho ter alguém como você dentro da nossa casa e que felicidade, pra minha geração, ver um menino como você tão evoluído, tão sensível, tão equilibrado, sensato. Muito obrigado pela sua participação no BBB, mas muito obrigado pelo seu exemplo", disse Tadeu.

Depois do programa ao vivo na Globo, o jornalista compartilhou uma foto ao lado do ator e declarou que gostaria de ter genros iguais ao ex-brother. "Só vou dizer uma coisa, @gbielsantana: eu quero meus genros iguaizinhos a você!!! Seja feliz, meu menino maravilhoso!!!!", escreveu Schmidt na legenda da publicação.

Confira o recado de Tadeu Schmidt para Gabriel Santana:





