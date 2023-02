Tadeu Schmidt dá bronca ao vivo: 'Não é para fazer'

Da Redação

O apresentador Tadeu Schmidt deu um recado direto e reto para os participantes do BBB 23, da Globo, durante a transmissão ao vivo na noite desta segunda-feira, 13. Ele precisou interromper a dinâmica do Jogo da Discórdia para dar uma bronca nos brothers.

A bronca dele aconteceu quando os participantes estavam fugindo do objetivo do Jogo da Discórdia, que é trazer os conflitos à tona. Assim, Schmidt precisou agir e foi direto em seu recado.

“Antes de continuar, só falar uma coisa para vocês: aqui é o Jogo da Discórdia. Não é Jogo do Elogio, e também não é o jogo de fazer as pazes. Então, por favor, não é para fazer... Gabriel, não é para fazer isso de dar um recado. Você pode dar o recado para a casa no momento em que quiser, o dia inteiro. Pode pedir para todo mundo fazer aquilo que você acha melhor em qualquer momento do dia. Sapato também pode fazer elogio para Amanda em qualquer momento do dia. Agora é o Jogo da Discórdia, é dar a flechada e é isso que a gente vai fazer”, afirmou.

Então, Cara de Sapato reagiu e se desculpou por sua atitude ao tentar justificar a decisão de tentar elogiar Amanda durante o Jogo da Discórdia. “Desculpa, Tadeu, mas eu estava tentando fortalecer um argumento sobre a Amanda para vir com a questão do elo fraco”, afirmou ele. Na sequência, o apresentador continuou com o Jogo da Discórdia.

Bronca do Tadeu pro Gabriel e Sapato sobre o Jogo da discórdia #BBB23 pic.twitter.com/v6dSCuVmQQ — NewsBBB #BBB23 (@nnewsbbb) February 14, 2023

Amanda dá flechada em Fred Nicácio no Jogo da Discórdia



Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 14, Amanda deu a flecha de que não consegue engolir para Fred Nicácio e justificou a sua escolha. “É desconfortável para mim o seu jogo. Você é uma pessoa que eu tentei te acessar algumas vezes, e você falou que não fazia questão de me acessar. Você me considera um elo frágil. Eu me envolvo sim no jogo, já ganhei provas aqui, nós não conversamos do jogo. Se eu for embora amanhã, eu deixo bem claro que meu único arrependimento é não ter te colocado no Monstro. Eu não fiz isso porque a gente não tinha comida na Xepa”, disse ela.

Por sua vez, ele rebateu quando ela disse que ele influenciou os votos que ela recebeu na formação do paredão. “Você está equivocada em achar que as pessoas votaram por influencia minha. É uma percepção minha e de outras pessoas [que ela seja o elo frágil], se é uma verdade ou não, não vamos saber. Eu estou falando sobre jogo, não sobre você como uma pessoa. No seu jogo, eu e outras pessoas temos tido a percepção há algum tempo”, afirmou.

Com informações: Revista Caras

