Tadeu Schmidt acompanha o BBB23 na fila do Detran; entenda

Tadeu foi até o Detran renovar a sua carteira de habilitação

Tadeu Schmidt aproveitou a manhã desta terça-feira (17) para ir até o Detran, no Rio de Janeiro, e renovar a sua carteira de habilitação. O apresentador do BBB23 continuou acompanhando a prova da imunidade, que começou na noite desta segunda-feira (16), pelo celular.

"Depois da estreia, depois de uma noite aos cochilos acompanhando a prova da imunidade, qual é boa pra terça-feira de manhã? Ir ao Detran renovar a habilitação! Pior: o sistema caiu e eu não consegui finalizar o processo!", lamentou Tadeu.

"Mas eu estou tão feliz com o BBB 23, e o pessoal do posto é tão atencioso e gentil, que eu nem consegui ficar chateado. Fiquei aguardando pra ver se o sistema voltava, tirei umas fotos com o pessoal, não perdi nada da prova (reparem no fone no meu ouvido) e fui embora sorrindo", disse o apresentador.

Horas depois, Tadeu publicou selfies com as funcionárias do Detran e avisou que conseguiu renovar a habilitação. "Conseguimos! O sistema voltou! Obrigado, amigas", agradeceu o apresentador.

Fonte: Informações Revista Quem.

