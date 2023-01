'Tá indo pelo caminho errado'; diz Cara de Sapato

Da Redação

Gabriel: "Eu cansei de ser chamado atenção."

Cara de Sapato e Gabriel Fop tiveram uma discussão durante a madrugada no BBB 23 (Globo), quando o líder da semana procurou o modelo para repreendê-lo por ter sido grosso com Larissa.

Sapato: "Tu tá no caminho errado. Tu tem que tomar cuidado com tuas palavras, p*rra. Não vai por esse caminho."

Gabriel: "Eu falei pra Bruna que não era hora de falar. Tudo sou eu que to errado [...] É fácil me botar de vilão. Já não é a primeira vez que a Lari tenta me cortar com a Bruna. A Lari não tem que ficar me cortando".

Sapato: "Se você tá assim, você chega na Lari e fale. Se você tá incomodado por ela cortar, chega nela porra."

Gabriel: "Eu tenho que falar?"

Sapato: "Por que não?"

Gabriel: "Ela não é mulher crescida? Vem falar comigo também."

Só cai a bomba em mim. Você está falando como se eu tivesse sido extremamente grosso, extremamente errado. Só cai a bomba em mim. Cansei dessa p*rra.Gabriel Fop

Discussão escalona

Gabriel: "Eu cansei de ser chamado atenção."Sapato: "Então desculpa, velho. Quando eu vejo um brother que tá errando, eu chego e dou o papo."Gabriel: "Sabe quando começou meu problema? Quando ela entrou aqui e falou que você não tinha que comprar o Poder Curinga. Mesma coisa com a porta, bateu duas ou três vezes, e eu falei numa boa".Sapato: "Tu tá aumentando as situações que tão acontecendo aqui. Tu explodiu e ficou como monstro. Tu quer ficar assim? Mude, meu brother, redobre seus cuidados."

Gabriel: "Domingo tem Paredão. Quem você acha que vai?"Sapato: "Você. Mas você vai ter mais uma semana, como teve na semana passada, mas você vai ter a mesma atitude hoje de grosseria com mulher, p*rra. É isso que tô falando pra você. Antes de agir, pense, pra não fazer merda. Novamente, você fez uma merda".

Sapato disse ainda que Gabriel estava com a cabeça fechada e 'sendo burro' e que conversaria com ele no dia seguinte.

Sapato: "Não quero que você saia daqui como um babaca, porque é isso que tá acontecendo".

Com informações, UOL

