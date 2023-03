Sósia de Richarlison admite ter ficado com Tina, do BBB23

Da Redação

Confinada na Casa da Repescagem do BBB23, Tina Calamba contou aos brothers que ficou com Richarlison, jogador da Seleção Brasileira e do clube inglês Tottenham durante o Carnaval. O problema é que o atleta estava competindo na data, fora do Brasil.

Diante da negativa de Richarlison, o sósia de Pombo, Mateus Marcelino, também se pronunciou e negou conhecer a angolana. Agora, um terceiro “gêmeo” de Richarlison, Felipe Lima, foi a público dizer que foi ele que ficou com a sister.

“Foi mal, no carnaval estava ‘loucão’. Quem ficou com ela fui eu”, afirmou Felipe, aos risos, no Instagram.

As informações são do site Metrópoles.

Veja o sósia de Richarlison nas redes sociais:

