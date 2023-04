Sisters vencem a prova do anjo e mandam dupla para o Monstro

Da Redação

Amanda e Larissa vencem a prova do anjo do BBB 23

Neste sábado, 1º, os participantes realizaram a nova prova do anjo do BBB 23, da Globo, e uma dupla foi a campeã. As sisters Amanda e Larissa se deram bem na competição e conquistaram o poder do anjo juntas.

Na prova, os participantes tiveram que assistir um vídeo e fazer a mímica para o parceiro. No tempo previsto, um participante da dupla assistia a um vídeo e tinha que fazer a mímica para o colega da dupla adivinhar qual era o tema do vídeo. Por sua vez, o segundo participante tinha que escolher um objeto em uma estante que representava o tema do vídeo, colocar no display e apertar o botão. Amanda e Larissa foram as campeãs por cumprirem a prova no menor tempo e vão ter que imunizar uma pessoa na formação do paredão.

Na sala da casa, Amanda e Larissa escolheram dois participantes para o castigo do Monstro. Elas mandaram Ricardo e Marvvila para o Monstro Batata Quente. Os dois vão ter que segurar o tempo inteiro um garfo e uma batata, e vão trocar os objetos a cada toque do sinal. E também perderam 300 estalecas cada um.

Amanda e Larissa conseguiram o incrível tempo de 13:324 na final da prova do anjo @TikTokBrasil.



📼 Reprodução Tv Globo/Globoplay#TeamAmanda #BBB23 pic.twitter.com/Kwt8Z8ogGG — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) April 1, 2023

Com informações: Revista Caras

