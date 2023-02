Sisters tentam adivinhar dinâmica da semana no reality-show

Da Redação

Amanda e Larissa tentaram adivinhar o que irá acontecer esta semana no BBB 23

Nesta quarta-feira, 22, a casa mais vigiada do Brasil estava pensando nos próximos passos no jogo. Prova disso foi que algumas sisters conversaram no Quarto Deserto sobre o que poderia acontecer na dinâmica desta semana no BBB 23.

“Vamos pensar. Quem você acha que vai ser o alvo desta semana?”, disparou Amanda, questionando Larissa.

“Guimê...”, chutou a professora de Educação Física. “E Facinho [Ricardo] de novo?”, questionou a médica se lembrando do último Paredão que Ricardo foi indicado que quase foi o eliminado da semana.

Larissa concordou que Ricardo provavelmente não será alvo da casa pela segunda semana seguida: “Facinho não, mas acho que Guimê. Porque o Facinho veio do Paredão agora, acho que eles vão mirar no Guimê”.

Foi então que Amanda fez uma suposição: “Eu acho que esta semana vai ter alguma dinâmica. Porque a gente teve as dinâmicas do Big Fone, as duas vezes, a gente teve a dinâmica do poder da Key de colocar alguém e a gente teve a dinâmica do Fredinho no Paredão. Então teoricamente vai faltar gente para ir pro Paredão, então vai ter alguma dinâmica”.

A médica mostrou que presta atenção no jogo e se lembrou que nas duas vezes em que o Big Fone tocou na casa, algum participante foi mandado ao Paredão. A participante Key Alves também conseguiu arrematar o Poder Curinga no início deste mês e mandou Paula para o Paredão, que acabou sendo eliminada.

E nesta última semana, o influenciador Fred foi ao Paredão após desistir da Prova do Líder. Ou seja, Amanda percebeu que será necessária alguma dinâmica para formar o Paredão. De fato, nesta semana o BBB entra na “Semana Turbo” em que o Big Fone tocará duas vezes e terá um Paredão extra.

A atriz Bruna Griphao, que até então estava dormindo, adivinhou: “Pode ser que o Big Fone toque de novo”. As sisters concordaram, e Bruna ainda anunciou: “Se tocar, vocês atendem hein? Eu também”.

A conversa sobre jogo foi interrompida quando Aline Wirley entrou no quarto e começou a falar sobre look para os próximos dias, no que Larissa revelou que estava sem looks novos para a semana.

Desabafo!

Ainda nesta quarta-feira, 22, durante uma conversa com Márvvila na academia, Sarah Aline desabafou sobre um participante que estaria a incomodando.

“Passa muito de um pouco da noção. Passa muito, tipo muito pra mim. Eu já estou ficando cansada. Já te falei isso”, disse a sister sem revelar sobre quem estava falando.

Com informações: Revista Caras

