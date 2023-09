Show de Roberto Carlos em Guarapuava neste domingo (24) é adiado

O show que o cantor Roberto Carlos realizaria em Guarapuava, região central do Paraná, foi adiado devido à morte de sua secretária de longa data, Carmosina Silva, mais conhecida como Carminha. A equipe do cantor confirmou a notícia e anunciou o adiamento do show.



Carminha, que trabalhou com o artista por quase 40 anos, faleceu em casa, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro. Ela foi diagnosticada com Alzheimer há mais de uma década e precisou se afastar dos trabalhos ao lado do cantor. Roberto Carlos havia cedido um apartamento no prédio em que mora no Rio de Janeiro para que Carminha pudesse contar com apoio de home care.

A ex-secretária era muito querida pela mãe de Roberto Carlos, Laura Braga, e chamada de “anjo da guarda” pelo cantor. Ela ficou famosa entre os fãs do rei por ser quem recebia os presentes e os fazia chegar nas mãos do artista.

A assessoria de imprensa do artista informou que “por motivos de força maior” o show precisou ser adiado. “Em breve informaremos a nova data do show, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos”, informou a equipe de Roberto Carlos.