Sarah Aline pede desculpas para Aline Wirley e cantora desabafa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sarah Aline e Aline Wirley

Aline Wirley entrou no quarto Fundo do Mar e se aproximou de Sarah Aline, que estava deitada em uma das camas.

continua após publicidade .

A psicóloga deu seu voto na cantora durante a formação do paredão deste domingo, 26. "Não tem a mínima possibilidade de eu não falar com você", disse a cantora. "Desculpa", pediu Sarah Aline.

As duas se abraçam e choram. Em seguida, Aline Wirley tenta consolar a sister: "Está tudo bem, mesmo. Eu não posso falar pra você que não doeu. Doeu muito, mas faz parte".

continua após publicidade .

"Pra mim foi muito difícil, porque eu não queria fazer isso. Eu exteriorizei isso diversas vezes. Eu sabia que não seria um voto válido, porque eu sabia que a Bruna iria tirar você", justifica Sarah Aline.

"Hoje a gente não joga junto e é o que mais me dói", explica a psicóloga. Cezar entra no cômodo, e as duas caminham em direção à sala.

Lá, Sarah Aline explica que não esperava ter que votar em Aline Wirley agora. A cantora diz que, apesar de tudo, entende a decisão da sister, mas desabafa.

continua após publicidade .

"Eu só quero mesmo exteriorizar que doeu no lugar da relação que a gente construiu, independente daqui. Esse é um jogo que, uma hora ou outra, a gente vai se decepcionar e vai decepcionar alguém. Eu também não esperava que fosse tão cedo e da maneira que foi, mas foi o que tinha que ser".

O papo entre elas continua, e Aline Wirley revela que, no quarto Deserto, todos defendem a psicóloga. "Todo mundo tem um carinho muito especial por você", diz a cantora.

"Eu falei para o Alface [Ricardo], eu votei arrependida, e continuo arrependida e eu acho que eu vou continuar assim até não poder mais", conclui Sarah Aline.

continua após publicidade .

BBB 23: Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio disputam o sétimo paredão

A formação do paredão já começou com dois emparedados: Cara de Sapato e Key Alves. Ele foi emparedado pelo Big Fone, que foi atendido por Sarah Aline na noite de sábado, 25.





Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News