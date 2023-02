Sarah Aline e Ricardo trocam carícias embaixo do edredom

Da Redação

Ao final da Festa do Líder Cara de Sapato, Sarah Aline e Ricardo se preparam para dormir. Os dois estão no Quarto Deserto, deitam no chão e ficam agarradinhos. Eles também trocam carinhos e chegam a se cobrir com a coberta por alguns momentos. Os brothers que estão no cômodo brincam com a psicóloga e o biomédico, cantando diversas paródias de músicas.

Durante a festa do BBB 23, Ricardo ficou bem próximo à Paula e Sarah Aline. O brother cantou músicas coladinho com a biomédica, e recebeu carinhos da psicóloga. Mais cedo, Ricardo chegou a comentar com os brothers do Quarto Deserto que estava apaixonado por Paula. Respondendo às brincadeiras de MC Guimê e Larissa, o biomédico garantiu: "Não tenho olhos para outra".

