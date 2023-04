Sarah Aline é punida pela produção após pegação na cama: "Perdi"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso aconteceu na manhã desta sexta

A sister Sarah Aline passou por uma situação controversa no início da manhã desta sexta-feira (7), no BBB23. Ela acabou quebrando uma regra do programa, após protagonizar cenas quentes com Ricardo Alface.

continua após publicidade .

Os dois trocavam carícias quando a participante resolveu falar algo que apenas o rapaz pudesse ouvir, fora dos microfones. "Eu tenho medo. Não sei se eu quero falar, eu queria que você soubesse, só não o Brasil, esse é o problema", disparou ela.

- LEIA MAIS: Esposa de William Bonner revela ferimentos após assalto no RJ

continua após publicidade .

Ela então teve uma atitude ousada e cochichou o que queria dizer em segredo no ouvido do biomédico. Como já esperava, a produção puniu Sarah Aline imediatamente. "Perdi estalecas", reclamou ela.

A punição aconteceu porque não é permitido em hipótese alguma falar sem que os microfones captem o áudio. Caso isso aconteça, os participantes são punidos imediatamente pela produção do programa.





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News