Sarah Aline desperta brothers após a festa : 'Que dó'

Líder da semana Sarah Aline

A líder Sarah Aline decidiu movimentar a sua festa até o final no BBB 23 (Globo). Após o fim do evento, já no Quarto do Líder, a psicologa usou o poder de acordar a casa.

Ao acionar o botão no seu painel de controle, um som alto ecoou pela sede do reality acordando os brothers. Sem saber o que estava acontecendo, eles já levantaram e foram para a sala (como fazem pela manhã para realizar o Raio-X).

Bruna Griphao, que fez o mesmo na última semana, lembrou que esse é o som do líder. "É a Sarah, ainda tá escuro", alertou as amigas.

Estimulada por Alface, Sarah riu e lembrou que as sister do Quarto Deserto (Bruna, Aline, Larissa e Amanda) abandonaram a sua festa ainda no começo.





