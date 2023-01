Sangue de Maria Bonita: 6 momentos em que Fred Nicácio brilhou no BBB

Da Redação

Com frases motivadoras e citação de trechos de música, Fred Nicácio mostrou que entretenimento não falta quando ele está em frente às câmeras do BBB23. O médico enfrenta o primeiro paredão do programa e pode deixar a casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (26/1), mas com certeza não será esquecido pelo público.

Entre as falas mais conhecidas do brother, está o “sangue de Maria Bonita”, que virou meme e tem divertido o público desde o último domingo (25/1). Mas essa não foi a única vez que Fred mostrou que pode ter saído de uma página do Pensador. Confira seis momentos que mostram que o brother brilhou na primeira semana do programa:

1. “Você tem sangue de Maria Bonita”

Nicácio disse a frase para Marília, com quem entrou amarrado na casa, após a formação do primeiro paredão do BBB23. No momento, ela chorava desesperada no quarto fundo do mar e ele tentava acalmar a colega de confinamento:

2. “Eu tenho nobreza”



Outro momento que chamou atenção também ocorreu após a formação do paredão. Em outra conversa com Marília, o participante ressaltou que “é um príncipe” e que tem “sangue nobre correndo nas veias”. Assista:

3. “Não há tempo que volta, amor”



Outro momento do brother que caiu nas graças do público foi a citação de uma das letras mais famosas de Lulu Santos. Durante uma conversa com Aline Wirley, ele relembrou um trecho de Tempos Modernos e falou para a sister se permitir fluir.

é como se karol conka e o tiago abravanel tivessem tido um filho pic.twitter.com/XD3qhpEAsC continua após publicidade . January 23, 2023

4. Ganhou, mas não venceu



Os primeiros dias de Fred Nicácio também ficaram marcados por uma alfinetada em Arthur Aguiar. Em um papo com Bruno Gaga, ele ressaltou que muitas pessoas que não conquistaram o prêmio final do BBB ganharam destaque na mídia.

com vocês o dr fred nicacio filosofando e questionando CADÊ O ARTHUR AGUIAR #BBB23 pic.twitter.com/icGwUxMdoe continua após publicidade . January 20, 2023

A frase também voltou no discurso de “despedida” do brother na noite de terça-feira (24/1). “Como eu falei na primeira vez, não importa em que momento do jogo eu saia. Eu posso não ganhar, mas eu já venci”, garantiu.



5. Não vou culpabilizar a Marília, mas…

O comportamento de Fred Nicácio também chamou atenção de muita gente, que riu com as contradições claras do médico. Após perder a prova bate e volta junto com Marília, ele afirmou que não a culparia, porque ela fica nervosa, mas fez isso em todas as oportunidades que teve. Inclusive na hora de defender sua estadia na casa!

“Respondo pelo meu corpo, pelo meu desempenho, pelas minhas formas de interação. Por isso mereço uma segunda chance de mostrar o meu jogo de maneira individual”

Fred Nicacio não perde uma oportunidade de culpabilizar a Marília kkkkkk#BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/sR967IYiK8 — Yuri Rocha (@yurirso) January 25, 2023

6. “Você é farinha!”



Entre os muitos discursos motivadores, e um tanto loucos, feitos por Fred Nicácio, ele acabou ganhando um de Domitila. Em um papo entre os dois, a sister afirmou que ele “é farinha” e que deve sempre voltar a si, não importa o que façam com ele:

Domitila para Fred: "Você é farinha, você pode ser pão, pode ser bolo, você é farinha." #BBB23

pic.twitter.com/1D9zd2W6X1 — Fred Nicácio🤴🏾 (@NicacioFred) January 24, 2023





