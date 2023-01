Saiba qual dos brothers arrematou o Poder Curinga

Da Redação

O lutador também terá direito a um veto no Paredão dessa semana.

O leilão do Poder Curinga rolou nesta sexta-feira durante o Raio-X para os brothers do BBB 23 (Globo).

Após todos darem suas estalecas para tentar levar o Poder, o Big Boss mandou todos os brothers para a sala, e revelou qual dos participantes teria o poder na votação do Paredão essa semana.

Quem levou o Poder Curinga do BBB 23 essa semana foi o líder Cara de Sapato.

Agora, além de ter o voto direto em algum dos participantes - que não terá direito a participar da Prova Bate e Volta -, o lutador também terá direito a um veto no Paredão dessa semana.

Fred Nicácio confronta brothers após retorno ao BBB23

De volta ao convívio da casa mais vigiada do Brasil, Fred Nicácio reuniu seus aliados para dizer o que viu e ouviu no Quarto Secreto do BBB23. O médico começou criticando o diálogo de Cristian e Cezar Black com Gabriel Tavares, o Fop, na festa dessa quarta-feira (26/1).

“Não vai ser na conversa fácil. Eu vi e ouvi muita coisa da galera daqui e da galera de lá. Vamos se aprumar, vamos jogar limpo! Aquela ideia que você e Cristian trocaram com o Gabriel ontem me decepcionou. Você sabe o que você conversou”, iniciou Fred Nicácio, dirigindo-se, em seguinda, para Black.

“A forma com que você falou da Domi não é maneira, negão. Ainda mais pra quem?”, disparou Nicácio, em frente a Domitila. “É como ele sempre faz. Nem me surpreendo”, respondeu a Miss Alemanha.

