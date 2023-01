Rodrigo Mussi e Gustavo Mioto criticam Key Alves após exposição

Da Redação

Durante uma conversa com seus aliados, a jogadora de vôlei revelou que já ficou com os dois famosos, que não gostaram da exposição

Key Alves revelou, durante uma conversa com seus aliados no BBB23, que ficaria novamente com Rodrigo Mussi, Gustavo Mioto e Xamã. Entretanto, a declaração da jogadora de vôlei não pegou bem para os dois primeiros, que foram ao Twitter para reclamar da exposição feita pela moça.

“Desnecessária tamanha exposição. Até falta de respeito”, escreveu o ex-BBB22. Os dois, inclusive, ficaram na noite do grave acidente de Mussi, que o levou a ficar entre a vida e a morte. Key Alves fez até uma tatuagem em homenagem ao modelo. “Loucura! Só queria ficar quieto aqui”, publicou o cantor, também desaprovando as falas da atleta.

Durante o confinamento, Key Alves já revelou ficadas com Rodrigo Mussi, Xamã, Gustavo Mioto, João Gomes, Piquerez, lateral do Palmeiras.Na internet, diversos usuários aproveitaram para criticar Key Alves por falar sobre a sua vida sexual na frente de Gustavo Benedeti, com quem mantém um relacionamento recheado de declarações dentro do BBB23.

“Acho que quando a Key sair e ver que esses homens que ela tanto fala com carinho, tipo o Rodrigo Mussi só a desprezam aqui fora, vai cair a ficha dela que respeitador mesmo é o cowboy. Ele dá valor para ela”, escreveu uma internauta.

Com informações: Metrópoles

