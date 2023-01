Rodrigo Mussi desabafa sobre sister Key Alves e tatuagem

Da Redação

A entrada de Key Alves no BBB23 fez com que o assunto voltasse a ser Rodrigo Mussi e o grave acidente sofrido pelo modelo. Após muito responder sobre a jogadora de vôlei e a tatuagem feita pela moça em sua homenagem, o paulista aproveitou para desabafar nas redes e esclareceu o assunto.

“Desde que a Key entrou no BBB23, todo mundo voltou a me perguntar sobre o acidente, sobre a tatuagem dela, ela estava comigo minutos antes de acontecer o acidente. Eu sei que foi muito grave na época e isso pode ter abalado… Eu tento me colocar no lugar dela para imaginar o quanto isso abalou ela na época”, comenta Rodrigo.

Na sequência, ele explicou porque se afastou de Key Alves. “Na época, eu quis me isolar. Me isolei do mundo, eu quis ficar sozinho, quis entender tudo o que aconteceu e a gente acabou perdendo o contato. A Key é uma menina super alto astral, divertida, gosta de desafios, é esportista, está se dando bem no BBB, vai longe”, acrescenta.



Por fim, Rodrigo Mussi contou que leva a vida de uma maneira mais leve. “Então, as pessoas que me perguntam, para não tirar de contexto, ser mal interpretado. Em todas as entrevistas que eu sou perguntado, eu falo de uma forma leve, brincando, como eu encaro a vida depois de tudo o que aconteceu. Eu era muito chato lá no BBB, só queria saber de jogo e hoje eu tento ser mais leve com a vida e as respostas também são leves”, completa.

