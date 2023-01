Rivais no jogo, Bruna e Key Alves fazem as pazes no BBB23

Da Redação

Bruna Bruna Griphao e Key Alves pararam para ter uma conversa no BBB 23

Após o Jogo da Discórdia, na segunda-feira (23), Bruna Bruna Griphao e Key Alves pararam para ter uma conversa no BBB23. Elas, que são consideradas rivais no reality show, sentaram no sofá e abriram o coração.

A atriz comentou sobre o torpedo que a jogadora de vôlei mandou para Gustavo logo após a intervenção de Tadeu Schmidt sobre o relacionamento de Bruna e Gabriel. Para Bruna, a mensagem foi muito insensível.

"Mesmo que, não tenha sido sua intenção, bateu muito ruim [...] Pensei, mano, eu sei que é importante vocês falarem do que aconteceu e tal. Mas, tipo. Até quando você falou ontem, que já passou por um relacionamento abusivo e tal", disse ela.

Key se explicou: "É, eu vi que você ficou com vontade de chorar ali no ao vivo e eu também. E é a pura verdade, é uma situação terrível".

A loira garantiu que está bem confusa com toda a situação e a "indireta" da sister piorou tudo.

A jogadora de vôlei fez questão de se desculpar. "Eu não imaginei que isso poderia te deixar mal. Não foi minha intenção, de verdade", garantiu.

"Eu genuinamente te desculpo. Eu tenho muito medo dele [Gabriel] sair e entrar numa depressão fod*", comentou Bruna.

Com informações do iG

