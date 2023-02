Ricardo vence a quinta Prova do Anjo do BBB 23; saiba mais

Da Redação

A Prova do Anjo aconteceu neste sábado (18)

Ricardo se sagrou o vencedor da quinta Prova do Anjo do Big Brother Brasil 23, neste sábado (18). Na fase final da prova, Ricardo competiu com Sarah Aline e Gabriel Santana.

Eles tiveram que enfrentar três desafios. No primeiro, tinham que encontrar uma bebida gelada. Na sequência, precisaram achar um cupom de desconto para utilizar no aplicativo Zé Delivery.

Por fim, ganhou quem fez a entrega mais rápida, que, no caso, foi Ricardo.

O brother conquistou o poder de Anjo e, com isso, pode imunizar alguém na formação do próximo Paredão. Além disso, o participante levou um ano de Zé Delivery.

Por vencer a disputa, Ricardo indicou Cristian e o Líder da Semana, Cezar, para o Castigo do Monstro.

Com informações do Gshow.

