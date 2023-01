Ricardo revela informação externa em Almoço do Anjo

Da Redação

Após vencer a Prova do Anjo, no último sábado (28/1) Ricardo recebeu um almoço.

Após vencer a Prova do Anjo, Ricardo convidou Tina, Sarah Aline e Bruna Griphao para um almoço especial no BBB23. Entretanto, o Pipoca deixou escapar que recebeu uma informação externa de sua família. Após receber o vídeo, o brother revelou que sua irmã o alertou sobre o jogo.

“A única que eu sei, é que ela me falou, se eu estiver com cabelo preso, tá ruim”, explicou Ricardo, ao revelar que os cabelos soltos, mostrados pela irmã no vídeo, mostrariam que ele está fazendo um bom jogo.

Após a fala de Ricardo, Bruna Griphao afirmou que os vídeos são gravados antes do confinamento, o que significaria uma impossibilidade de receber uma informação como essa. Logo depois disso, Ricardo escolheu mudar de assunto.

Durante a formação do Paredão, o Pipoca escolheu imunizar Tina. Após os votos da casa e o bate-volta, Cézar Black, Gabriel Tavares e Domitila Barros estão na berlinda.

Com informações: Metrópoles

