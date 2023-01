Ricardo propõe 'guerra' contra Fred Nicácio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O participante do BBB 23 conversou com MC Guimê na manhã de desta terça (31)

Ricardo amanheceu com o Jogo da Discórdia na cabeça.

continua após publicidade .

O participante do BBB 23 conversou com MC Guimê na manhã de desta terça (31) sobre seu embate com Fred Nicácio na noite anterior.

Ricardo: "Negócio de amizadezinha é o caral**. Vamos mesmo para o embate aqui. Ele se perdeu, ele mesmo se degrada, vai se desmanchando com o tempo no jogo, sozinho"

continua após publicidade .

Guimê: "Por isso que eu te falei ontem que, às vezes, derrubar os aliados dele, que ele influencia tão bem, vai mexer muito com a cabeça dele"

Ricardo: "Por isso que também é melhor não botar ele no Paredão"

Guimê: "Isso, vai seguindo, bota um, bota outro. Ele acabou de voltar, está imunizado essa semana. É aquilo, irmão, o Líder tem toda a decisão, 100%. Você pegou um Líder e quer botar, bota que nós botamos outro. Vamos colocar todo mundo dentro desse Paredão. Porque, por eles, eles colocam todo mundo [do Quarto Deserto] junto".

Siga o TNOnline no Google News