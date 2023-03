Ricardo briga com aliados, faz as malas e deixa Quarto Deserto no BBB

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após Jogo da Discórdia, Ricardo e Bruna Ghiphao discutiram

No Quarto Deserto, alguns participantes revivem a briga de Bruna Griphao e Ricardo pedindo explicações sobre o posicionamento do biomédico em relação a uma fala de Key Alves. Isso tudo porque durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (6), o assunto voltou à tona, e aliados de Ricardo questionaram algumas falas dúbias do brother, em relação à casa e ao grupo.

continua após publicidade .

MC Guimê chega a explicar a situação, dizendo que 'Alface' contou uma história para Bruna e para o grupo, mas no ao vivo ele teria dito outra versão: "Você chegou e falou 'é mesmo, senti que [Key Alves] estava na maldade mesmo, querendo vir em cima do bagulho'. Aí quando chega ali você deixa entender que ela está certa e a Bruna está errada", diz o cantor.

-LEIA MAIS: Discussão de Fred e Sarah acaba com bronca de Tadeu Schmidt

continua após publicidade .

"Na boa, eu não tenho que explicar nada pra ninguém, eu tô saindo fora do quarto. Você é um traidor e tá todo mundo passando pano bonitinho", dispara Ricardo em relação a Fred, e em seguida recolhe suas coisas.

O biomédico continua explicando a situação: "Ela realmente sentou do meu lado e disse que eu estava com a razão, falando que a Bruna estava errada, e eu falei a mesma coisa ali. Agora vocês querem julgar que eu tinha que atacar ela também falando 'a sua intenção era na maldade', isso cabe a mim fazer ou não".

Alguns brothers opinam sobre a situação. Aline Wirley diz que Ricardo não se comprometeu com Bruna Griphao e com o grupo, e chega a dizer para o brother que ele pode ficar sozinho: "Eu quero o seu bem, você vai ficar sozinho no jogo, ouve o que eu tô te falando". Ricardo responde: "Graças a deus, irmão, com ele [Fred] eu não fico, velho", diz apontando para o influencer.

continua após publicidade .

Cara de Sapato chega a discutir com Ricardo e se incomoda por não poder falar: "Deixa eu falar também cara, só fala e quer que os outros façam silêncio! Você tem que dar explicação, sim".

"Não tô, porque o cara o cara vai e fala que vota na Amandinha antes dos três é bonitinho e vocês passam pano", dispara Ricardo, criticando atitudes de Fred.

Bruna Griphao começa a discutir com o biomédico, dizendo que a comparação com a situação de Fred não faz sentido. Ela e Ricardo chegam a voltar ao assunto da briga entre os dois, na semana passada.

Com informações do gshow

Siga o TNOnline no Google News