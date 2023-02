Revelação, choro e vidente marcam madrugada de festa no BBB 23

Da Redação

Simone Mendes foi uma das artistas a se apresentar no BBB 23

Mais uma festa bem agitada tomou conta do BBB 23 (Globo).

Na madrugada, os brothers e sisters curtiram shows, desabafaram sobre atritos, trocaram selinhos e teve até um novo possível casal trocando beijos. As informações são do Splash UOL.

Bruno beija backing vocal de Simone e é criticado

A cantora cantou sucessos do sertanejo por cerca de 25 minutos ao lado de backing vocals.

Quebra de protocolo? Ao final da apresentação, Bruno "Gaga" se empolgou e beijou a mão de uns dos backings da cantora.

Fred Nicácio aproveitou um momento com seus aliados no Quarto Fundo do Mar durante a noite de para criticar o brother.

Fred Nicácio: "Ridículo isso. Queima o filme da classe inteira, a bicha doida, escandalosa, sem limite".

Sister puxando saco?

Key Alves desabafou com Fred Nicácio durante a festa e criticou Amanda. A jogadora de vôlei declarou que a sister tem puxado seu saco após a liderança de Gustavo.

Key: "Ela [Amanda] veio, falou comigo, puxou meu saco, saiu e foi direto no Cowboy. Ela nem disfarçou. Cê tem noção?"

Nicácio: "Ela falou que ama vocês?"

Key: "Sim, ama a gente. Ficou grudando assim no meu ouvido e eu assim 'sai'. Ai gente como é que pode? Bicha, puxando o saco! Eu falei 'Mano, não é possível que esse povo tá fazendo isso não.' Tão com tanto medo assim?"

Sarah Aline voltou a trocar um selinho com Ricardo, o Alface

Os dois já trocaram selinhos em outras festas.

Ricardo e Cristian brincavam de entrevistá-la, quando Ricardo perguntou: "Vai ter beijo essa noite?"

Sarah: "Só se o Facin (apelido de Ricardo) me dizer sim".

Gabriel Santana e Cristian, presentes, incentivaram o selinho entre os dois, que aconteceu na sequência.

Contudo, os dois tiveram uma DR na sequência.

Ricardo: "Eu curto estar com você, véi."Sarah: "Não acho isso, sabe?"Ricardo: "Tô te usando então? Eu não te pedi um selinho agorinha?"Sarah: "Não sinto que esteja me usando, mas não sinto uma reciprocidade no mesmo nível. Não sinto."

Amanda 'se despediu' de Sapato

Com medo de ser uma das participantes do próximo Paredão, Amanda procurou Cara de Sapato enquanto o brother tomava banho durante a festa para se "despedir".

Amanda: "Posso falar uma coisa? Pode ser que eu saia semana que vem".

Cara de Sapato: "Para com isso, Amandinha. Tá doida. Não fala agora, amanhã você me fala".

Amanda: "Independente, eu gosto muito de você. Você é a pessoa mais importante pra mim nesse jogo. Sei que não sou muito descolada..."

Bruno tenta beijar Gabriel

Bruno e Gabriel Santana dançavam durante a festa no BBB 23 quando o integrante do Pipoca tentou beijar o ator.

Os dois dançavam separados "Pipoco", quando se aproximaram e começaram a dançar juntos.

Em determinado momento da música, Bruno tenta beijar Gabriel, que desviou o rosto na sequência.

E 'vidente'!

Sem saber, Ricardo adivinhou o poder do Big Fone - que tocará hoje, durante o programa ao vivo.

Paula estava na cama do Fundo do Mar, reflexiva, quando ele a procurou e os dois conversaram. Paula disse estar angustiada quanto ao seu Poder Curinga e ele a tranquilizou:

Ricardo: "Eu vou atender o Big Fone, vai mandar eu pegar dois cordões na despensa e dar pra duas pessoas. Quando chegar na hora o Tadeu vai falar pra você escolher quem vai pro paredão".

Bruna age como mediadora entre Nicácio e Gabriel Santana

Fred Nicácio desabafou com Bruna Griphao sobre sua situação com Gabriel.

Bruna: "Não sei qual a situação, não quero defender ninguém, mas acredito muito no coração do Gabrielzinho. Não sei a briga de vocês, mas acho que vocês têm chance de se resolver."Nicácio, exaltado: "Mas já tá conversado, aí fica nessa coisa... Ai, não gosto de insinuações. Conversou? Conversou. Põe uma pedra em cima. Ou vai ou racha, velho. O cara fica insinuando e causando confusão. Não trepa nem sai de cima, aí enche a cara de cachaça e fica se insinuando."

Nicácio seguiu desabafando e disse a Bruna que os dois combinaram de deixar a relação "seguir", mas que Gabriel Santana não está "colaborando".

Na sequência, ela conversou com o ator.

Gabriel Santana disse que compartilharia com a atriz uma intimidade maior do que gostaria.

Gabriel Santana "Ele [Nicácio] é ativo e eu também. Não vai rolar."

O ator falou também sobre achar que a situação entre eles estava clara.

Gabriel Santana: "Na última festa, conversei com ele sobre isso. Talvez eu estivesse mais sóbrio do que ele e não tivesse conseguido expressar o que eu queria. Na minha cabeça, tava tudo muito claro."

Fred emocionado

Fred Desimpedidos se emocionou na reta final da festa do BBB 23 e foi consolado por outros participantes como Marvvila e Amanda, que estavam na pista de dança.

O motivo: a música "Funk do Pão de Queijo", tocada na festa, o fez se lembrar de Cris, seu filho.

Fred Desimpedidos: "C*ralho, é a música do meu filho".

O influenciador caiu no choro e se abaixou, enquanto os seus amigos o abraçaram.

Gabriel Santana e Sarah Aline trocaram beijos no quarto na reta final da festa. já com o sol nascendo.

Após o beijo, os dois voltaram para a festa na área externa e voltaram a se beijar.

Ao som de "Me Adora", de Pitty, os dois se beijaram e Gabriel brincou com a sister:

Mais cedo, os dois haviam trocado um selinho na festa.

