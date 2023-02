Ressaca: Bruna Griphao pede ajuda para a produção no confessionário

Da Redação

Muito abatida, a atriz Bruna Griphao pediu socorro no BBB23 neste domingo

Muito abatida, a atriz Bruna Griphao pediu socorro no BBB23 neste domingo, 19. Com uma ressaca pesada e passando muito mal, ela contou que precisava de medicação e enviou um recado ao gravar o Raio-X, vídeo diário que eles gravam todas as manhãs.

"Esta é a minha pior ressaca no programa, de longe. Eu nunca fiquei tão mal de ressaca aqui. Estou muito ruim. Eu acordei para vomitar. E, normalmente, se eu estiver passando mal, é logo na festa [que eu vomito], sabe? Eu não fico passando tão mal no dia seguinte. Então, assim... É... Uma b*sta", disse ela. As informações são da Revista Caras.

Com cara de enjoo e visivelmente abatida, ela pediu socorro. "Eu queria muito um remédio para náusea ou qualquer coisa para ressaca. Sem ser água. Obrigada. Eu estou muito mal", declarou.

Antes de terminar o vídeo, a sister ainda falou de Bruno Gaga, que desistiu do programa na última semana. "Eu não falei do Gaga [Bruno] no último Raio-X porque achei que não podia, então vai neste. Gaguinha, sete cervejinhas ontem por você. A gente te ama. Esteja feliz, esteja em paz, brilhando. E é isso. Saudade, meu amor", disse.

Raio-x da Bru | 19.02



Bruna disse que essa é a pior ressaca que ela já sentiu no programa nunca ficou tão mal assim, desejou também felicidade e paz ao @brunornogueira. 🤍 pic.twitter.com/RaDv6xh4xL — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) February 19, 2023









