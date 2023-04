Reencontro de Aline Wirley com o filho e o marido comove o público

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O vídeo foi publicado na noite desta quarta

A cantora Aline Wirley (41) emocionou seus fãs ao exibir o vídeo de como foi o seu reencontro com o filho, Antônio (8), e o marido, Igor Rickli (39), após os 100 dias de confinamento do BBB 23. Ela chegou até a final do reality show e foi a vice-campeã. Depois da grande final, a artista voltou para casa e se emocionou ao reencontrar a família.

continua após publicidade .

No vídeo, compartilhado na noite de quarta-feira, 26, Igor e Antonio aguardavam ansiosos pela chegada de Aline. Quando o carro dela entrou na garagem da casa deles, eles comemoraram muito. Ao descer do veículo, a artista começou a chorar e abraçou a família com muita emoção e saudade.

Na quarta-feira, Igor Rickli participou do programa Encontro, da Globo, e contou sobre o reencontro com a esposa. “Eu estou muito agraciado, ainda mais assim, de ver ela chegando lá em casa, foi um dos momentos mais loucos do que a gente estava vivendo”, disse ele, e completou: “O Antônio estava contando os minutos, praticamente os segundos para a chegada da mãe dele e a hora que ela entrou em casa foi uma sensação de muita paz".

continua após publicidade .

Com informações, Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News