Ratinho Junior parabeniza Amanda do BBB23: "Paraná tá ganhando tudo"

Amanda Meirelles

O resultado do Big Brother Brasil 2023 foi revelado na noite desta terça-feira (25), durante a programação da TV Globo. A grande sortuda foi a médica paranaense Amanda Meirelles, que levou o maior prêmio já pago pelo reality, no valor de R$ 2.880.000.

A notícia foi recebida com muita alegria pelos conterrâneos da sister, e quem também não deixou passar esse marco em branco foi o governador do Estado. Ratinho Junior (PSD) usou suas redes sociais para parabenizar Amanda.

"O Paraná tá ganhando tudo em 2023, inclusive o BBB! Parabéns, @ameirelles!", começou o governador, em uma publicação feita no seu perfil do Instagram na manhã desta quarta-feira (26). "Essa é Bicho do Paraná. PARABÉNS", celebrou ainda Ratinho.

"Nascida em Astorga e moradora de Campo Largo, é filha de pai militar e morou em mais de 15 cidades. Em uma delas, morava perto de um pronto-socorro e se apaixonou pela Medicina. Gosta da rotina de trabalhar na UTI e, durante a pandemia, chegou a ficar 15 dias sem deixar o hospital", continuou, destacando a carreira profissional da médica.

Nos comentários do post, os paranaenses também demonstraram grande felicidade pelo reality show nacional ter sido conquistado por Amanda. Até aqueles que não acompanham o programa, enalteceram a conquista da jovem: "Não assisto bbb. Porém pelo currículo da moça, e sendo do Paraná, está de parabéns. Com certeza é uma moça com princípios, e deverá fazer jus ao valor que ela ganhou. Parabéns!".

Veja o post:

