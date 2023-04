Quem será eliminado do BBB23? Enquetes indicam disputa acirrada

Da Redação

Sarah Aline se tornou apenas um coadjuvante no paredão

Em uma semana decisiva, o Paredão do BBB23 promete ser definido nos mínimos detalhes. Até o início desta tarde, segundo números de enquetes que circulam nas redes socais, Fred Nicácio e Bruna Griphao estão enfrentando uma disputa acirrada.

De acordo com as enquetes do UOL às 12h30, Bruna Griphao lidera as intenções de voto e apresenta 47,58% dos votos. Na sequência, vem o médico Fred Nicácio, que apresenta até o momento cerca de 46,20% dos votos.

- LEIA MAIS: Bruna Griphao, Fred Nicácio e Sarah Aline disputam o 13º paredão

A psicóloga Sarah Aline será coadjuvante na disputa, já que apresenta apenas 6% dos votos. Ela não tem mobilizado as equipes, o que deve fazer com que ela apresente uma votação irrisória até a terça-feira (11), quando o resultado será revelado.

Já de acordo com o 'Votalhada', que reúne a movimentação nas redes sociais, quem será eliminada é Bruna Griphao - ela tem mais de 56% dos votos, cerca de vinte pontos percentuais acima do médico.





Fonte: Informações Caras.

