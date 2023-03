Quarto Deserto tem treta às vésperas da formação de Paredão

Da Redação

Fogo no parquinho! Os ânimos estão exaltados desde sábado (4/3) no BBB23 entre os brothers do Quarto Deserto. Na tarde deste domingo (5/3), mais um capítulo da treta se desenrola. Em um bate-papo dos aliados, várias discussões e tretas antigas surgiram.

Para começar, Guimê criticou a atitude de Fred de entregar para Sarah Aline que a indicaria direto para o Paredão. O funkeiro explicou que falar para a sister o voto do líder é uma forma de entregar para o grupo adversário o jogo do grupo Deserto.

Em meio à discussão, Sapato também encurralou Fred questionando por que a atitude do líder da semana não foi errada e a dele (que foi criticado por Fred quando falou sobre voto com Cowboy). Fred argumentou que “é o jeitinho dele”, e que não conseguiria pegar Sarah de surpresa no ao vivo.

Contudo, enquanto falavam sobre o jogo, Larissa e Sapato se estranharam por motivos pessoais. Os dois começaram a discutir sobre “quem corta mais” as pessoas no meio de suas falas, e Larissa afirmou que o lutador já vem sendo grosseiro com ela há tempos.

Treta no Deserto



As brigas entre os aliados do Deserto começaram a ganhar força no último sábado (4/3), quando Alface revelou que tinha um pacto com Sarah e Cowboy desde a primeira semana, de que não se votariam. Fred, ao saber do combinado, chamou o brother de “traíra” e “saboneteiro”.

Depois da discussão, Fred chegou a entregar para Bruna e Larissa que chegava a considerar indicar o amigo direto ao paredão por conta disso. Contudo, se contradisse ao afirmar que, caso a votação da casa empatasse entre Marvvila e Amanda ou Marvvila e Guimê, ele salvaria a pagodeira, que é do grupo adversário, deixando os aliados na berlinda.

A contradição do youtuber foi levantada por Guimê em conversa com Sapato, Aline e Amanda na varanda. O funkeiro afirmou que, apesar das críticas de Fred, o jornalista fazia a mesma coisa com participantes do quarto rival, só que de outra forma.

Guimê mostrou sua visão sobre a briga. Ele disse que quando fala pra pessoa de outro grupo que é prioridade, automaticamente você tá esperando também não receber voto. Que afinidade ou game, é fazer um pé de meia. #BBB23 pic.twitter.com/xeLtTk3R0o — MC GUIME 💎 (@mcguime) March 4, 2023





Com informações: Metrópoles

