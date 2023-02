Paula tenta levantar camiseta de Cara de Sapato durante troca de cueca

Da Redação

Paula brincou com Cara de Sapato no quarto Fundo do Mar essa tarde no BBB 23 (Globo).

O brother foi trocar de cueca dentro do quarto, e a sister tentou levantar a camisa que o lutador estava usando para tampar suas partes íntimas.

Cristian, Amanda e Bruna, que também estavam no quarto, riram da situação. "E o Brasil pira neste momento", brincou Amanda.

Paula disse: "Eu posso fazer isso, né? Tipo, vocês estão vendo Big Brother pra esse momento", afirmou a sister.

Cara de Sapato conseguiu trocar de cueca com segurança.

