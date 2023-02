Paula recebe cacto de fã ao ser eliminada do reality: ‘Que ódio’

Da Redação

Paula Freitas acabou sendo alvo de fãs de Juliette após fala polêmica sobre ganhadora do BBB21

Na última terça-feira, 14, a biomédica Paula Freitas foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil 23! E ao ser recepcionada por fãs nos Estúdios Globo, ela recebeu um cacto de um fã, fazendo referência aos seguidores de Juliette Freire, ganhadora do BBB21.

O motivo de tudo isso é que, na primeira semana da edição deste ano, a ex-confinada disse que a primeira eliminada, Marília, queria ser igual à ganhadora do BBB21 dentro do jogo, falando que ela se fazia de “pobre coitada”.

“Entreguei o cacto para ela. Agora ela não vai mais mexer com os cactos. Leva na brincadeira, mulher, mas tu mexeu com o cactos. Poxa, Paula!”, disse o fã, ao entregar o presente. “Que ódio”, respondeu a eliminada do quarto paredão.

Paula ainda tentou explicar o que falou sobre Juliette. “Não, eu queria era cutucar a Marília, não era a Ju não”, respondeu ela, ao ser questionada pelos fãs. “Não comparei pra diminuir a Juliette e sim engradecer, pois Juliette foi só uma e ela queria ser a Juliette. Um fenômeno desse só daqui a 10 anos. Não foi pra diminuir a Ju e sim pra cutucar a Marília”, explicou durante o Bate-Papo BBB.

O deboche! 🤣🤣🤣



Fãs levam um cacto pra @paulafreitasr_, que conta que não quis provocar os fãs da Juliette e sim a Marília! #BBB23 pic.twitter.com/ToOO4k4ApH — Splash UOL (@Splash_UOL) February 15, 2023





Ousada!

Ainda nesta quinta-feira, Key Alves surpreendeu os espectadores ao fazer um pedido ousado para Gustavo, com quem está tendo um affair na casa mais vigiada do Brasil. “Hoje tem, hein?”, escreveu a jo

gadora de vôlei em uma mensagem no Queridômetro que pode ser vista por toda a casa. Isso que ainda na parte da manhã, a atleta foi mais longe e direta ainda, pedindo para o namorado que eles fizessem sexo durante a noite, chegando a falar que queria "leitinho". A declaração deixou a internet inteiar chocada com como Key é direta com o que quer.

Com informações: Revista Caras

