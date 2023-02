Paula detona rival do reality: “Vilãzinha de novela mexicana”

Da Redação

Após a eliminação, Paula Freitas está participando de uma série de programas da Globo e aproveitou para alfinetar uma sister do BBB23

Após a eliminação do BBB23, Paula Freitas está participando de uma série de programas de entrevistas. Dessa vez, durante o BBB: A Eliminação, do Multishow, a biomédica aproveitou para detonar Key Alves, uma de suas rivais durante o reality. A paraense elaborou um discurso para a jogadora de vôlei.

“Hoje, seremos 17. Você que foi a pessoa que jogou como ninguém. Achou que estava manipulando, enganando, você conseguiu. Mas as pessoas aqui foram conseguiram te acompanhar e você estava no radar do Brasil”, pontuou Paula, relembrando o jeito como Tadeu Schmidt inicia uma eliminação.

Na sequência, a biomédica relembrou momentos de Key Alves na casa do BBB23. “Queria te dizer que a sua coragem custou a sua ficada, sua estadia na casa. E agora, quem sai nessa noite? Você que acredita que é boa no que faz? Que acha que dá sacadas de mestre? Você que acredita que pega uma bola como ninguém?”, continuou.

Para completar, Paula Freitas classificou a jogadora de vôlei como vilã e detonou a sister. “Você mesmo, Key Alves, porque você não passa de uma vilãzinha de novela mexicana”, finalizou.

Com informações: Metrópoles

