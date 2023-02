Participante do BBB 23 cresceu mais de 700% no Spotify; saiba quem

Da Redação

Brothers do BBB 23 curtindo a primeira festa da edição

A 23ª edição do Big Brother Brasil movimentou as buscas e os streams de alguns dos artistas confinados na casa mais vigiada do Brasil. Segundo um levantamento feito pelo Spotify, uma das principais plataformas de streaming de áudio do país, as buscas por Aline Wirley, ex-integrante do grupo Rouge, cresceram 720%.

A participação da cantora, sucesso nos anos 2000, também alavancou a busca pelos sucessos da banda. Ragatanga (Asereje) - Versão Editada, Um Anjo Veio me Falar (Angel in my Heart) e Brilha La Luna são as faixas mais ouvidas, respectivamente, segundo o levantamento feito entre os dias 1 e 25 de janeiro.

Além disso, as buscas por Marvvila e MC Guimê também aumentaram, e os fãs e novos acompanhantes dos artistas fizeram com que alguns de seus hits voltassem a ficar entre as mais ouvidas. A Pagodeira - Ao Vivo, Vendaval, País do Futebol e Plaque de 100 estão entre as cinco músicas mais escutadas, respectivamente, também neste início de ano.

Wirley é mais escutada por usuários que têm entre 30 e 34 anos, já a cantora de pagode tem um público entre 25 e 29 anos. O funkeiro conquistou os jovens de 18 a 24 anos. As cidades que mais ouviram os nomes são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Porto Alegre, Campinas e Curitiba. Confira a seguir mais curiosidades dos artistas.

As 5 músicas mais escutadas por artista no Spotify no Brasil:

Aline Wirley

Ragatanga Para o Novo Curva do Rio Oração Indômita

Marvvila

A Pagodeira - Ao Vivo, por Marvvila, Mc Don Juan, Pk Quando É Amor / Temporal / Meu Jeito de Amar, por FM O Dia, Marvvila, Pique Novo, Vitinho Vendaval - Ao Vivo, por Belo, Marvvila Dona de Mim - TikTok Mix, por IZA, Lauana Prado, Majur, Mariah Nala, Marvvila, Negra Li, Urias Convite - Ao Vivo, por Dilsinho, Marvvila

MC Guimê

País do Futebol, por Emicida, MC Guimê Plaque de 100, por MC Guimê País do Futebol (No Flow), por Dubdogz, Emicida, MC Guimê, Watzgood QBrada, por André Nine, Caio Passos, Costa Gold, MC Guimê Nunca Foi Sorte, por MC Guimê, MC Rodolfinho

As 5 cidades que mais escutam cada um dos artistas no Spotify no Brasil:

Aline Wirley

São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Fortaleza Brasília

Marvvila

São Paulo Rio de Janeiro Porto Alegre Belo Horizonte Campinas

MC Guimê

São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Porto Alegre Belo Horizonte

Com informações: Revista Caras

