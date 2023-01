Murilo Cezar reage à declaração de Key Alves sobre namorar com ele

Da Redação

Key Alves e Murilo Cezar

Key Alves (23) revelou que está apaixonada por um ator que ficou antes de entrar na casa, mais precisamente no ano novo, onde passou no Ceará: Murilo Cezar (36).

Ela contou que o conheceu em Jericoacoara. "Eu me apaixonei nesse homem, é paixão de verão real. E eu avisei a ele que ia vir e tal, e ele falou pra mim: vai solteira, viver tua vida. Mas, sinceramente, se eu sair daqui e ele estiver solteiro, em nome de Jesus, eu namoro esse homem", declarou Key.

Murilo reagiu à fala da sister, por meio das redes sociais. "Fiquei sabendo já o que estão falando por aí, que saiu ontem. Que loucura. Mas um outro dia, com calma, a gente fala sobre isso. Vamos treinar. Lindo dia pra vocês", comentou ele.

BBB 23: Saiba quanto Key Alves fatura com fotos ousadas

Key Alves é adepta da venda de fotos ousadas em plataforma de conteúdo adulto. De acordo com o Jornal Extra, ela costuma faturar uma boa quantia com o trabalho na internet, incluindo as fotos sensuais e também os posts nas redes sociais.

A publicação do jornal revelou que ela ganha cerca de R$ 150 mil por mês com o seu trabalho como influenciadora digital. Ela tem mais de 7 milhões de seguidores do Instagram e costuma fazer posts patrocinados.

A jogadora de vôlei é de Bauru, em São Paulo e tem uma irmã gêmea idêntica. Nas redes sociais, as duas costumam postar fotos juntas. Key Alves está longe das quadras e segue a carreira de influenciadora digital.

Ela saiu de casa aos 14 anos para buscar o seu sonho no esporte, já foi líbero pela seleção brasileira e também jogou como titular no Osasco.

A jovem diz que é divertida, espontânea e namoradeira. Ela consegue conviver muito bem com as pessoas na mesma casa e gosta de cozinhar.

“Em uma treta ou vou estar separando a galera ou brigando, se for comigo. Eu nunca fico de fora, só comentando, não. A gente, atleta, nunca quer entrar para só participar. Na minha cabeça aquilo ali é um campeonato”, afirmou.





